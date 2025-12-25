Il Tottenham ha deciso di spendere 150 milioni di sterline nella finestra di gennaio

Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Tottenham Hotspur si sta preparando per una finestra di mercato aggressiva a gennaio, con il club disposto a investire fino a 150 milioni di sterline nel tentativo di rimodellare la squadra e riaccendere la stagione. Secondo The Sun, la gerarchia degli Spurs è pronta a sostenere l’allenatore Thomas Frank con fondi significativi mentre cercano di affrontare le evidenti debolezze sia in attacco che in difesa. In cima alla rosa dei candidati offensivi del Tottenham c’è Antoine Semenyo, che è emerso come uno degli attaccanti esterni più straordinari della Premier League in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Tottenham ha deciso: tutto su Samu per l'attacco. Ma a gennaio Farioli non lo molla - Il Tottenham ha identificato in Samu Omorodion Aghehowa, centravanti classe 2004 del Porto, il profilo ideale per ereditare il ruolo di numero 9 nel nuovo corso tattico di Thomas Frank. m.tuttomercatoweb.com

La notte da sogno di Antonin Kinský, il portiere classe 2003 acquistato appena 3 giorni da fa dal Tottenham Fra lo stupore generale, Postecoglou ha deciso di mandarlo in campo a distanza di 72 ore dall’ufficialità del suo acquisto per circa 15 milioni di e - facebook.com facebook