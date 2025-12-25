Q uando il segno del Capricorno si lega in un abbraccio cosmico all’ascendente Acquario, crea un accostamento spiazzante tra pragmatismo e creatività. Così succede a Louise Bourgeois, una delle più grandi artiste francesi d’arte contemporanea, capace di trasformare le sue emozioni in opere d’arte. Alla Galleria Borghese le opere di Louise Bourgeois, tra inconscio e memoria X Leggi anche › Il Tema Natale di Berthe Morisot, Capricorno all’avanguardia Nata a Parigi nella grande casa atelier dei genitori, restauratori d’arazzi, il suo oroscopo svela un’infanzia difficile tra la sofferenza della madre e un padre dispotico che non accetta che la figlia possa diventare un’artista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Tema Natale di Louise Bourgeois, Capricorno inquieta

