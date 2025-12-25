Il Tar sospende l’ordinanza antibotti del Comune di Genova

Il Tar Liguria ha sospeso l'ordinanza antibotti del Comune di Genova, dopo il ricorso di tre aziende pirotecniche – Setti Fireworks, Giangiò e Steel Shield – che contestavano il provvedimento che vieta l'uso di botti sia in luoghi pubblici sia privati dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026.

