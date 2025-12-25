Il TAR respinge il ricorso del Comune per i fondi PNRR | l’indice di rischio sismico superiore a 0,8 esclude la scuola dalla ricostruzione

25 dic 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile e infondato con sentenza n. 237472025 del 24 dicembre il ricorso presentato dalla Città di Venaria Reale contro il provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica per la ricostruzione di edifici scolastici finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica



