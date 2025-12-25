Il sottovalutato Nicola l’allenatore snobbato dall’Italia | non è di moda lui studia cerca soluzioni e raggiunge gli obiettivi

Il sottovalutato Nicola l’allenatore snobbato dall’Italia: non fa l’esaltato, studia, cerca soluzioni e raggiunge i risultati Domenica prossima il Napoli è atteso a Cremona dove sfiderà la grande sorpresa, in positivo, del campionato: la Cremonese allenata da Davide Nicola (53 anni) ha conquistato sinora 21 punti in 16 partite, pur avendo, secondo Transfermarkt, il valore della rosa più basso della serie A. È una trasferta molto insidiosa. Il Napoli dovrà gestire le gioie del successo in Supercoppa. Se da un lato la vittoria ha cancellato la caduta di Bologna in campionato, dall’altro non deve far dimenticare che il “mal di trasferta” si era poi ripalesato sia a Lisbona che a Udine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

