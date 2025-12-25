Il Senio e il Lamone fanno paura | scattano le evacuazioni a Tebano Cotignola Villanova e Glorie
Torna la paura alluvione nel Ravennate dopo le piogge incessanti delle ultime ore. In poche ore il livello idrometrico del Senio e del Lamone è cresciuto, con i sindaci di Castel Bolognese e Bagnacavallo che hanno disposto le prime evacuazioni nelle aree a ridosso dei fiumi. Guardando ai dati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino.
Emilia-Romagna, allerta rossa: il Senio e il Lamone preoccupano, disposte evacuazioni nel Ravennate - Nel Ravennate disposta evacuazione fino a 300 metri da fiume Lamone "Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in ... msn.com
Non smette di piovere quindi il livello dei fiumi continua ad aumentare. Lamone a Faenza e Montone a Forlì ai massimi da inizio peggioramento. La situazione resta comunque sotto controllo. #meteoforlicesena - facebook.com facebook
