Torna la paura alluvione nel Ravennate dopo le piogge incessanti delle ultime ore. In poche ore il livello idrometrico del Senio e del Lamone è cresciuto, con i sindaci di Castel Bolognese e Bagnacavallo che hanno disposto le prime evacuazioni nelle aree a ridosso dei fiumi. Guardando ai dati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni a Tebano, Cotignola, Villanova e Glorie

Leggi anche: Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni a Tebano, Villanova e Glorie

Leggi anche: Fiumi in piena a Ravenna, diretta: rischio esondazione per il Senio e il Lamone. Disposte evacuazioni, ecco dove

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino.

Emilia-Romagna, allerta rossa: il Senio e il Lamone preoccupano, disposte evacuazioni nel Ravennate - Nel Ravennate disposta evacuazione fino a 300 metri da fiume Lamone "Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in ... msn.com