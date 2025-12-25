Oggi è Natale, e guardati intorno: il colore che domina ovunque è il rosso! Lo vedi sulle palline dell’albero, sulle nostre tavole, nei vestiti e, ovviamente, sull’iconico abito di Babbo Natale. Siamo così abituati a questo colore che lo diamo per scontato, ma la sua storia è molto più affascinante di quanto si possa pensare. Molti credono che sia colpa della Coca Cola, che negli anni Trenta standardizzò l’immagine di Babbo Natale vestendolo di scarlatto per una famosa campagna pubblicitaria. È vero che l’illustrazione del fumettista Haddon Sundblom, creata nel 1931, rese l’immagine di Santa Claus globale e uniforme. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il rosso a Natale non c’entra con Santa Claus: la vera origine è questa

