L’ammazzacaffè resiste. Resiste nelle case di campagna, nei ristoranti dove i camerieri hanno memoria lunga, nei pranzi domenicali in cui la tavola è un porto e il bicchierino finale è una firma. Resiste perché non è soltanto un gesto, bensì un modo in cui crediamo di domare il tempo. Da sempre, arriva dopo il caffè come un colpo di spugna sul palato e sulla giornata. Oggi vive una doppia vita: resta rito, ma intanto scivola dietro ai banconi dei cocktail bar e diventa ingrediente di una nuova stagione della miscelazione. Un rito che attraversa le epoche. Fratelli Branca Distillerie, ruota delle spezie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il rito dell’ammazzacaffè sta benone e resiste alle mode, anzi ne crea delle nuove

Leggi anche: Il bel tempo resiste ovunque: pericolo nebbia al mattino, ne risente la qualità dell’aria

Leggi anche: La Fucaria di Santa Lucia: a Pagani resiste un rito collettivo tipico del mondo contadino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il rito dell’ammazzacaffè sta benone e resiste alle mode, anzi ne crea delle nuove - Resiste nelle case di campagna, nei ristoranti dove i camerieri hanno memoria lunga, nei pranzi domenicali in cui la tavola è un porto e il bicchierino finale è una firma. gqitalia.it