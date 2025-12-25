Il regalo di Natale di Sabrina Carpenter per i fan

Sabrina Carpenter ha fatto un regalo a sorpresa ai suoi fan per la vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre, la popstar ventiseienne ha pubblicato Man’s Best Friend (Bonus Track Version) sui servizi di streaming, contenente il brano precedentemente condiviso Such a Funny Way. «Per ringraziarvi per un anno così bello. e per offrire a chiunque abbia bisogno di una canzone natalizia catartica. l’edizione bonus track di Man’s Best Friend con una delle mie preferite, ‘Such a Funny Way’, è ora ufficialmente disponibile in streaming» ha scritto la cantante su Instagram. «Vi voglio bene ragazzi. Grazie per aver amato queste canzoni come me e per un 2025 così speciale!! Mi sento fortunato a sapere che c’è ancora così tanto di bello in arrivo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il regalo di Natale di Sabrina Carpenter per i fan Leggi anche: Sabrina Carpenter attaccata dai fan della DC, a difenderla c'è Lynda Carter: "Wonder Woman può essere bionda!" Leggi anche: Outfit e Idee Perfette per il Concerto di Sabrina Carpenter: Cosa Indossare per Brillare La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cosa regalare a Natale a chi ama la musica; Oltre Mariah Carey: da Sabrina Carpenter ad Ariana Grande, chi sta sfidando il trono della regina del Natale?; Natale con Lady Gaga: guarda lo speciale ‘Harlequin Live’; Amazon, profumi di lusso imperdibili: regali di Natale a prezzo bomba. Il regalo di Natale di Sabrina Carpenter per i fan - Mercoledì 24 dicembre, la popstar ventiseienne ha pubblicato Man’s Best Friend (Bonus Track Version) sui servizi ... msn.com

Sabrina Carpenter è l’ultima regina dello show di Natale: il suo è un “Nonsense Christmas” - Dopo Mariah Carey e Hannah Waddingham il Natale 2024 si prepara a essere celebrato dalla ex stellina Disney: dal 6 dicembre su Netflix La ragazza della Pennsylvania è la nuova regina del Natale. repubblica.it

