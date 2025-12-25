Il principe Andrea escluso dalla messa di Natale con il re Ma ci sono le figlie
Le figlie del principe Andrea, Eugenia e Beatrice, hanno partecipato alla messa di Natale con la Famiglia reale ma lui non è stato ammesso nella chiesa di Sandringham. Le principesse sono state viste arrivare camminando proprio dietro a re Carlo III e alla regina Camilla. Il loro papà Andrea Mountbatten-Windsor che del sovrano d'Inghilterra è fratello, non è stato neppure invitato. Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto a causa dell'amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere, è stato privato dei titoli ed espulso dalla Famiglia reale. Così che non ha potuto partecipare alla tradizionale messa a Sandringham, la tenuta nel Norfolk dove i monarchi britannici trascorrono le festività di fine anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali, ma le figlie Eugenie e Beatrice restano risorse fondamentali per la Corona
Leggi anche: Andrea non è più principe ma lo scandalo dilaga e il fango arriva anche all'ex moglie e alle figlie. Monarchia a pezzi
Il principe Andrea escluso dalla messa di Natale con il re. Ma ci sono le figlie - Le figlie del principe Andrea, Eugenia e Beatrice, hanno partecipato alla messa di Natale con la Famiglia reale ma lui non è stato ammesso ... msn.com
Kate Middleton e la Royal Family alla messa di Natale di Sandringham: i look, la cerimonia, gli invitati e gli assenti - Cappotti eleganti, sorrisi e qualche assenza (che non è passata inosservata): il Natale della Royal Family a Sandringham è tornato a essere uno degli appuntamenti ... msn.com
Ex Principe Andrea, incontri segreti a Sandringham con Epstein: nuove rivelazioni - L’ex Principe Andrea dà ancora scandalo: una foto degli Epstein Files scattata a Sandringham scuote la monarchia ... dilei.it
Le Nouveau Monde - Téléfilm Français Complet - Comédie - Natalia DONTCHEVA, Gregory FITOUSSI - FP
La foto del principe Andrea con le ragazze di Epstein getta un'ombra sul Natale reale. Ecco chi sarà presente al pranzo di Sandringham. - facebook.com facebook
Epstein, email mostrano possibili legami tra Maxwell e principe Andrea x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.