il principe andrea escluso dalla messa di natale con il re ma ci sono le figlie

Le figlie del principe Andrea, Eugenia e Beatrice, hanno partecipato alla messa di Natale con la Famiglia reale ma lui non è stato ammesso nella chiesa di Sandringham. Le principesse sono state viste arrivare camminando proprio dietro a re Carlo III e alla regina Camilla. Il loro papà Andrea Mountbatten-Windsor che del sovrano d'Inghilterra è fratello, non è stato neppure invitato. Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto a causa dell'amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere, è stato privato dei titoli ed espulso dalla Famiglia reale. Così che non ha potuto partecipare alla tradizionale messa a Sandringham, la tenuta nel Norfolk dove i monarchi britannici trascorrono le festività di fine anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

