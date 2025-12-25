Il primo Natale senza Eleonora Giorgi di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia | Sempre con noi

25 dic 2025

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia affrontano il primo Natale senza Eleonora Giorgi. Su Instagram il ricordo dell'attrice scomparsa a marzo: "Sempre con noi". L'attrice ha lasciato 15 regali di Natale al piccolo Gabriele che lo accompagneranno fino ai 18 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

