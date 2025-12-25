Il primo Natale di Papa Leone |  Un’economia distorta tratta l’uomo come merce 

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce. Ma non c’è spazio per Dio se non si accoglie l’uomo: i bambini, i poveri, gli stranieri». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce» 

