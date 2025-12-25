Il primo messaggio Urbi et Orbi di papa Leone XIV | Si arresti il fragore delle armi Russia e Ucraina devono dialogare

Papa Leone: «Abbiamo bisogno di una pace selvatica» - Nel suo primo messaggio Urbi et orbi il Pontefice ricorda i conflitti in corso nei diversi Paesi, dalla Palestina all’Ucraina al Myanmar al Sudan, parla dei migranti che muoiono nel Mediterraneo o che ... famigliacristiana.it

Il messaggio Urbi et Orbi di papa Leone invoca la pace: «L'Europa resti fedele alle sue radici cristiane e alla sua storia» - Il Pontefice cita i versi di Yehuda Amichai, poeta israeliano sostenitore fino all’ultimo della pace con i palestinesi: «La pace venga come i fiori selvatici, all’improvviso, perché il campo ne ha bis ... roma.corriere.it

