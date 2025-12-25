Il presepe resiste | simbolo del Natale tra tradizione e nuove abitudini

Quella tradizione autentica, quella passione e quel valore della cristianità ci è stata consegnata nel tempo ed è stata difesa fortemente da un grande commediografo come Eduardo De Filippo che nella celebre "Natale in casa Cupiello" ci ha fatto riflettere e ci fa riflettere sulla famiglia unita e sulla presenza del presepe in ogni casa. In Italia il presepe resiste nonostante Babbo Natale e l'albero: la tradizione della Natività tiene il mercato tra nuove abitudini domestiche; Il mercato dei presepi è florido: in Toscana vanno forte le statuine prodotte a Lucca; Napoli custodisce il Natale: il presepe resiste al mercato dei Babbi Natali; A Natale il centro storico di Portoscuso si trasforma in un percorso di presepi. Il Natale in Calabria: tradizioni che cambiano da città a città, ma parlano la stessa lingua - Un racconto che cambia voce da città a città, ma conserva la stessa anima: quella delle tradizioni, della famiglia, della memoria tramandata ... reggiotv.it

La forza inclusiva sprigianata dai simboli della Natività - Quest’anno non ci sono state polemiche da parte dei rappresentanti di altre religioni sulla eliminazione del crocifisso e del presepe, a dimostrazione di una raggiunta maturità etnico- lagazzettadelmezzogiorno.it

IL COMMENTO Natale, tra quello che resta e quello che abbiamo perso - Si avvicina il Natale, e come ogni anno, si riaccendono luci, ricordi e profumi. ilgolfo24.it

Il Presepe di Quartiere di Santamaria e ' Resistenza . " Amantea cs " - facebook.com facebook

Natale, piatti di pesce nel 77% delle tavole della Vigilia, resiste la tradizione #ANSA x.com

