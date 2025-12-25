Il Papa porta il bambinello nel Presepe

0.40 Conclusa la messa Papa Leone ha reso omaggio, sostandovi qualche istante,di fronte la Madonna della Speranza a destra dell'altare della Confessione. Proveniente dal santuario di Battipaglia in provincia di Salerno rimarrà in Vaticano fino all'Epifania. Quindi procedendo in processione, il Pontefice ha portato il bambinello verso la culla del presepe della basilica dove un celebrante lo ha deposto quasi allo scoccare della mezzanotte.Il Papa ha sostato ancora in preghierasilenziosa prima di lasciare la basilica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Il Papa depone bambinello nel Presepe Leggi anche: Il Papa sfida la sinistra: appello alla vita e nel presepe una Madonna incinta contro l’aborto selvaggio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Papa: preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano in pace; Messa della notte di Natale, in 5mila in piazza San Pietro. Papa Leone: «Basta violenza e sopraffazione». Poi cita Francesco; La benedizione dei Bambinelli con il Papa; Vigilia di Natale, il Papa a sorpresa saluta i fedeli rimasti fuori da San Pietro sotto la pioggia. Il Papa benedice le statuine di Gesù del presepe: “Preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano in pace” - Al termine dell’Angelus, Leone XIV chiede ai più piccoli di recitare le preghiere davanti al presepe, benedice poi i loro bambinelli come da tradizione nella quarta domenica d’Avvento Con il naso in ... corrierecesenate.it

Angelus Papa Leone XIV e benedizione dei Bambinelli/ “Bimbi vivano in pace: San Giuseppe ci educa al Natale” - Angelus Papa Leone XIV in Vaticano, video e Benedizione dei Bambinelli del Presepe: la centralità di San Giuseppe e la preghiera per i bambini ... ilsussidiario.net

Angelus 21 dicembre, Papa Leone XIV: a chi guardare per essere “coraggiosi e forti nella fede” - Oggi all'Angelus, papa Leone XIV ha indicato una luminosa figura nella storia della salvezza come esempio di coraggio e forza nella fede. lalucedimaria.it

Il 6 gennaio 2026 Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, concludendo il Giubileo 2025. Ecco tutte le date e i riti delle chiusure a Roma. x.com

Il 6 gennaio 2026 Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, concludendo il Giubileo 2025. Ecco tutte le date e i riti delle chiusure a Roma. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.