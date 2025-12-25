Il Papa di nuovo a San Pietro anche per la messa di Natale Non accadeva da 31 anni
Papa Leone XIV è tornato nella Basilica di San Pietro per celebrare la messa del Giorno di Natale, a poche ore dalla messa della Notte. Era dal 1994 che un Papa non celebrava in San Pietro entrambi i riti natalizi. embedpost id="2147956". 🔗 Leggi su Feedpress.me
