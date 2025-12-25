Il Papa depone bambinello nel Presepe

0.40 Conclusa la messa Papa Leone ha reso omaggio, sostandovi qualche istante,di fronte la Madonna della Speranza a destra dell'altare della Confessione. Proveniente dal santuario di Battipaglia in provincia di Salerno rimarrà in Vaticano fino all'Epifania. Quindi procedendo in processione, il Pontefice ha portato il bambinello verso la culla del presepe della basilica dove un celebrante lo ha deposto quasi allo scoccare della mezzanotte.Il Papa ha sostato ancora in preghierasilenziosa prima di lasciare la basilica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

