Il Papa alla Messa di Natale | Il mio pensiero alle tende di Gaza La pace è possibile solo se la fragilità altrui ci penetra il cuore
Il pensiero alle tende di Gaza esposte al freddo, gli appelli per la pace nelle zone di guerra. L’omelia di Papa Leone XIV nel corso della Messa di Natale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: La messa di Natale, papa Leone: “Il mio pensiero alle tende di Gaza”
Leggi anche: La Messa di Natale di Papa Leone: “Il mio pensiero va alle tende di Gaza esposte al freddo”
Prima messa di Natale per Leone XIV: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merci”; Il Papa a Natale: in Ucraina si fermino le armi; Papa Leone XIV, le celebrazioni di Natale su; Messa della notte di Natale, in 5mila in piazza San Pietro. Papa Leone: «Basta violenza e sopraffazione». Poi cita Francesco.
La Messa di Natale di Papa Leone: “Il mio pensiero va alle tende di Gaza esposte al freddo” - "Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni ... fanpage.it
Papa Leone XIV: «Il mio pensiero va alle tende di Gaza» - Papa Leone XIV ha celebrato la messa di Natale nella Basilica di San Pietro: «Il mio pensiero va alle tende a Gaza». msn.com
Il Papa a Natale: in Ucraina si fermino le armi e si dialoghi - La denuncia nella Messa del mattino: giovani mandati a morire al fronte con la menzogna. msn.com
Papa Prevost nella messa della Notte cita Benedetto XVI e Francesco, all'Urbi et orbi passa in rassegna le crisi globali. Ecco il primo Natale di Leone XIV di @matteomatzuzzi x.com
Tg3. . Prima messa di Natale di papa Leone XIV a San Pietro: "penso alle tende di Gaza esposte al vento e al freddo, ai profughi e ai rifugiati. L’umanità provata grida”. Poi la benedizione Urbi et Orbi e la preghiera per tutti i paesi che soffrono per le guerre. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.