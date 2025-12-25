Il padre di Alcaraz lapidario sulla verità raccontata da Ferrero | gli dedica una sola frase

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A qualche ora dall'intervista di Juan Carlos Ferrero in cui l'ex coach di Carlos Alcaraz ha spiegato dal suo punto di vista i motivi della separazione dal numero uno al mondo, il padre del tennista di Murcia non ha speso più di una frase per le parole di Ferrero. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Andy Roddick sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Il tempismo è strano”

Leggi anche: Alex Corretja sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Non sarebbe dovuta finire”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

padre alcaraz lapidario verit224Il padre di Alcaraz lapidario sulla verità raccontata da Ferrero: gli dedica una sola frase - A qualche ora dall'intervista di Juan Carlos Ferrero in cui l'ex coach di Carlos Alcaraz ha spiegato dal suo punto di vista i motivi della separazione ... fanpage.it

Il padre di Alcaraz gli svela il momento in cui ha capito chi era: “Uscii e chiamai tua madre” - Il rapporto tra Carlos Alcaraz e suo padre, che si chiama come lui, è uno dei motivi di grande equilibrio fuori dal campo del campione di tennis spagnolo. fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.