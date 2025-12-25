Il padre di Alcaraz lapidario sulla verità raccontata da Ferrero | gli dedica una sola frase

A qualche ora dall'intervista di Juan Carlos Ferrero in cui l'ex coach di Carlos Alcaraz ha spiegato dal suo punto di vista i motivi della separazione dal numero uno al mondo, il padre del tennista di Murcia non ha speso più di una frase per le parole di Ferrero. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Andy Roddick sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Il tempismo è strano” Leggi anche: Alex Corretja sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Non sarebbe dovuta finire” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il padre di Alcaraz lapidario sulla verità raccontata da Ferrero: gli dedica una sola frase - A qualche ora dall'intervista di Juan Carlos Ferrero in cui l'ex coach di Carlos Alcaraz ha spiegato dal suo punto di vista i motivi della separazione ... fanpage.it

Il padre di Alcaraz gli svela il momento in cui ha capito chi era: “Uscii e chiamai tua madre” - Il rapporto tra Carlos Alcaraz e suo padre, che si chiama come lui, è uno dei motivi di grande equilibrio fuori dal campo del campione di tennis spagnolo. fanpage.it

Ferrero non ha accettato i compromessi chiesti da famiglia e manager di Alcaraz. Le ragioni economiche, nel mancato rinnovo del contratto, sono secondarie. Carlos a quanto pare non voleva rinunciare a Juanki. Il padre pretende che lontano dai tornei il n. 1 - facebook.com facebook

(1/2) Di narrazioni sul motivo della separazione fra #Alcaraz e #Ferrero se ne sono lette tante. Motivazioni a parte, personalmente ritengo più credibile quella in cui si parla di ingerenza da parte del padre di Carlos. x.com

