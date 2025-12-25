Il Natale tra Intelligenza artificiale e preistoria | il Matese diventa cinema con la storia di Ciro

In occasione delle festività natalizie, il progetto di promozione territoriale Love Matese lancia un cortometraggio unico nel suo genere, capace di fondere la tradizione del Natale con la storia millenaria del territorio. Il video narra una storia fantastica che vede protagonista Ciro, il fossile di dinosauro più famoso al mondo, che grazie a un incantesimo natalizio si risveglia per vivere un'avventura toccante nel Matese dei giorni nostri. LA TRAMA: UN VIAGGIO TRA STUPORE E NOSTALGIA. Il corto si apre con un evento magico: il fossile del piccolo dinosauro prende vita. Ciro, spaesato e curioso, inizia a esplorare il Matese odierno.

