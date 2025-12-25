Il Natale spinge il turismo | festività da oltre 7 miliardi di euro
Tra Natale ed Epifania il turismo italiano supera i 7 miliardi di euro di giro d’affari. Crescono presenze, viaggi interni ed esperienze artigianali, con città d’arte e montagne in testa alle preferenze. 🔗 Leggi su Laverita.info
N atale e fine anno: spinta del turismo straniero , cultura ed eventi trainano le presenze - Un andamento che trova riscontro anche a livello locale, dove a sostenere il periodo sono soprattutto gli eventi culturali, le iniziative natalizie e l’attrattività delle città anche al di fuori della ... msn.com
MilanoPaviaTV - Canale78 Che Natale è senza decorazioni e addobbi per le feste È la domanda che spinge ogni anno milioni di consumatori allo shopping frenetico per trascorrere al meglio il periodo più atteso dell’anno. La tradizione lo comanda, le case - facebook.com facebook
#diplomaziapontificia Verso il primo urbi et orbi di Natale di Leone XIV Il cardinale Parolin al Giubileo della diplomazia italiana I vescovi denunciano brogli elettorali in Tanzania L'UE spinge per un aborto sicuro x.com
