Il Natale in carcere dell' ergastolano fornelli da campeggio e sogni di libertà

AGI - "Quest'anno nella mia sezione  c'è un menu a base di pesce  che cuciniamo noi. Tutto rigorosamente congelato ma gustoso. Ci sono anche  panettoni e pandori  e stavolta è concessa anche la  pastiera da casa. Tutti fingiamo di essere felici ma sogniamo di essere fuori". È il  Natale in carcere  raccontato all'AGI da  Claudio Lamponi, 45 anni, che da 16 anni sconta la pena all' ergastolo  nel  carcere di Opera  dove sta svolgendo un profondo cammino di rivisitazione del suo passato che l'ha portato anche al  Giubileo dei detenuti  nei giorni scorsi e a conquistare il tesserino di  giornalista pubblicista  scrivendo su  Mabul, il giornale dei reclusi nell'istituto lombardo. 🔗 Leggi su Agi.it

