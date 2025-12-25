Il Natale in carcere dell' ergastolano fornelli da campeggio e sogni di libertà

AGI - "Quest'anno nella mia sezione c'è un menu a base di pesce che cuciniamo noi. Tutto rigorosamente congelato ma gustoso. Ci sono anche panettoni e pandori e stavolta è concessa anche la pastiera da casa. Tutti fingiamo di essere felici ma sogniamo di essere fuori". È il Natale in carcere raccontato all'AGI da Claudio Lamponi, 45 anni, che da 16 anni sconta la pena all' ergastolo nel carcere di Opera dove sta svolgendo un profondo cammino di rivisitazione del suo passato che l'ha portato anche al Giubileo dei detenuti nei giorni scorsi e a conquistare il tesserino di giornalista pubblicista scrivendo su Mabul, il giornale dei reclusi nell'istituto lombardo. 🔗 Leggi su Agi.it

