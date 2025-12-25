Il Natale di chi è solo a Milano | la disperazione di una donna di 85 anni salvata dai carabinieri

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 25 dicembre 2025 –  La morsa della solitudine che a Natale si fa sentire ancora di più, quando attorno a sé c’è un clima di festa e dagli appartamenti vicini arriva, magari, il rumore di tavole imbandite e il vociare festoso di amici e parenti. Dev’essere stato questo a spingere una donna di 85 anni a tentare di compiere un gesto disperato  la vigilia di Natale.  La disperazione . L’anziana in preda a un momento di difficoltà e disperazione ha tentato di farla finita gettandosi dal balcone nel pomeriggio del 24 dicembre. È stata salvata  dai carabinieri, che dopo aver ricevuto una richiesta d’emergenza da chi, dalle abitazioni vicine, si era accorto di quel che stava succedendo, sono intervenuti in via della Sila, in zona Piola-Città Studi, nelle vicinanze di via Porpora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

