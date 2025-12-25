Il Natale del Chelsea | maglie libri e un po’ di magia urbana

A Londra il Natale del calcio, quest’anno, non comincia da un cross ma da un pianerottolo. Nel corto The Magic of Blue, prodotto da Chelsea F.C. e Chelsea Foundation, c’è una bambina, un vicino anziano e un regalo che diventa la cosa più bella del mondo: una maglia blu. Da lì in avanti il salotto di una casa qualsiasi si trasforma nello Stamford Bridge in miniatura: le pareti diventano tribune, il giardino è il campo, i rumori di casa si mescolano ai cori. La bambina scopre che la solitudine si può aggirare anche con un finto dribbling. Il vicino, invitato a pranzo, scopre che il Natale non è solo una data ma un posto a tavola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

