Milano, 25 dicembre 2025 – C’è chi è andato al caldo e ci ha portato i parenti, chi ha riunito la famiglia a casa propria. Chi ha documentato tutto sui social e chi ha scelto di tenere tutto privato. Il Natale di vip non è poi molto diverso dal Natale di noi comuni mortali: pranzo in famiglia, giochi con figli o nipoti, tavole imbandite e regali sotto l’albero. E allora vediamo come hanno passato questa giornata di festa e di riposo alcuni vip milanesi e lombardi. Belen Rodriguez (e famiglia). Per Belen è stato un Natale in famiglia, di riconciliazione con la sorella Cecilia, con la quale c’erano state lunghe settimane di lontananza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Natale dei vip: Chiara Ferragni e Belen in famiglia, Fedez con fidanzata e figli, Diletta Leotta al caldo con il pancione

