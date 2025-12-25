Bologna, 25 dicembre 2025 – Intorno a un tavolo, che sia tra le mura domestiche o tra le pareti di un ristorante. Seduti all’ombra dell’ albero addobbato con luci, palline e nastri rossi, dorati e argentati. Circondati dall’amore di amici, parenti o colleghi, tra risate, mangiate e allegre compagnie. E’ questo, in sintesi, il Natale dei vip bolognesi, che dalla sera della vigilia stanno immortalando attimi dei loro festeggiamenti sui social, condividendo i loro momenti natalizi insieme ai follower e ai fan in maniera virtuale. Da Elettra Lamborghini a Gianni Morandi: i cantanti a tavola. Elettra Lamborghini sorride in simpatiche storie condivise su Instagram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Natale dei vip bolognesi: la tavola imbandita di Gianni Morandi, la foto di famiglia di Kimi Antonelli

