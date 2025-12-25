Il Natale degli ultimi

C’è una triste verità, sul Natale. È bello per alcune categorie di persone: chi è in salute, chi ha una bella famiglia (o anche una famiglia accettabile) o dei buoni amici, chi non è in povertà. E ovviamente, chi ha fede. Ma questa non sempre basta. Per tutti gli altri il periodo delle feste natalizie rischia di essere un drammatico amplificatore di una quotidianità già difficile da vivere nei giorni normali, impossibile da sopportare quando tutto si ferma e ogni cosa ci ricorda che dovremmo essere felici, gioiosi, buoni. Deve essere andata così per l’anziana milanese che, a 85 anni, il pomeriggio del 24 dicembre ha scavalcato il parapetto del suo balcone per farla finita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

