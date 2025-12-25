Il Natale a Latina è un successo | Numeri da record

Latina, 25 dicembre 2025 – “La partecipazione e i numeri da record legati all’organizzazione degli eventi natalizi confermano il successo del Natale di Latina di cui ne siamo pienamente orgogliosi”. A parlare è Gianluca Di Cocco, assessore al Turismo del Comune di Latina, che fa il punto sulla prima parte delle manifestazioni che continueranno fino al giorno dell’Epifania. “Sono oltre 10mila le persone che hanno visitato i giardini del Palazzo Comunale – ha affermato – dove è stata allestita la Casa di Babbo Natale, diventata uno dei luoghi simbolo delle festività e un punto di riferimento per famiglie, bambini e visitatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Magico Natale da record. Eventi e numeri in crescita. L’Immacolata fa il pienone

Leggi anche: Piste da sci, in Lombardia già numeri da favola. E con Natale sarà record di arrivi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale a Latina, numeri da record e grandi eventi: “Una città tornata protagonista” - Di Cocco fa il punto sulle festività: oltre 10mila visitatori alla Casa di Babbo Natale, appuntamenti fino all’Epifania e forte richiamo anche da fuori città ... latinaoggi.eu