Il Napoli vince la Supercoppa Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale

(Adnkronos) – Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana 2025. Oggi, lunedì 22 dicembre, gli azzurri hanno battuto il Bologna 2-0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. A decidere il match la doppietta, con un gol per tempo, di David Neres. La squadra di Conte ha battuto quindi anche quella di Italiano, alzando il secondo trofeo della sua gestione dopo lo scudetto dello scorso anno, dopo aver superato il Milan in semifinale. Le due squadre torneranno in campo per la 17esima giornata di Serie A: il Napoli sfiderà la Cremonese in trasferta, il Bologna ospiterà il Sassuolo.

Ad avere la meglio tra Napoli e Bologna in finale di Supercoppa italiana è stata la squadra campione d’Italia - Ad avere la meglio la squadra di Antonio Conte con un secco 2- novella2000.it

Napoli-Bologna 2-0: due gol di Neres, la Supercoppa è di Conte - David Neres è il 2° brasiliano, dopo Careca (doppietta con il Napoli vs Juventus nel 1990), a segnare più di una rete (2) in Supercoppa Italiana; inoltre, l'esterno è andato a segno in due gare ... sport.sky.it

NAPOLI BATTE BOLOGNA VINCE SUPERCOPPA ITALIANA! ITALIANO #napolibologna #napoli #supercoppa #calcio

NanoTV. . #Napoli vince la Supercoppa, festa in Piazza del Plebiscito e accoglienza a Capodichino Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV facebook

#AscoltiTv: Il Napoli vince la Supercoppa ma arriva dietro La Ruota. Poi Rai1 batte Canale 5 x.com

