Il Napoli femminile ha la sua Hojlund Cecilie Fløe ma è un business che stenta e non interessa a De Laurentiis
Se Cecilie Fløe incontrasse il suo connazionale Rasmus Højlund e gli raccontasse l’impatto che ha avuto quest’anno sul calcio italiano e il Napoli Women (7 gol in 12 partite), gli farebbe forse vedere il suo gol nella vittoria storica contro l’Inter, e lo incentiverebbe a farne uno così ai nerazzurri in campionato il prossimo 11 gennaio. Beatrice Beretta potrebbe chiedere a Vanja Milinkovic-Savic come è diventato un para-rigori. O Tecla Pettenuzzo parlerebbe con Giovanni Di Lorenzo dell’importanza di essere capitani in una piazza come Napoli. Sarebbe interessante vedere anche un Antonio Conte urlare dagli spalti del Giuseppe Piccolo di Cercola come se fosse seduto in panchina insieme a mister Sassarini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
