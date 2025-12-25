Una festa di fedeli, cinquemila persone, tante fuori alla Basilica, stracolma, sotto la pioggia, nonostante la pioggia. “Proclamiamo la gioia del Natale, che è festa della fede, della carità e della speranza”, ha ammonito Papa Leone IVX nella messa della notte di Natale. “È festa della fed e, perché Dio diventa uomo, nascendo dalla Vergine. È festa della carità, perché il dono del Figlio redentore si avvera nella dedizione fraterna. È festa della speranza, perché il bambino Gesù la accende in noi, facendoci messaggeri di pace”, sottolinea. “Con queste virtù nel cuore, – dice Prevost – senza temere la notte, possiamo andare incontro all’alba del giorno nuovo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il miracolo di Papa Leone IVX: nonostante la pioggia arrivano 5mila persone per la Messa di Natale (video)

Leggi anche: Istanbul, fedeli in coda sotto la pioggia per assistere alla messa di Papa Leone XIV

Leggi anche: Prima Messa di Natale per papa Leone

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Papa Leone XIV approva il miracolo di Enrique Shaw: presto beato l’imprenditore argentino; Finisce in una scarpata e resta incastrata sotto l’auto: “Leone, cucciolo del Papa, le ha salvato la vita”; Sante Messe con il Vescovo per le festività e dirette RSI alla radio e in televisione; Madonna di Lourdes, i miracoli continuano: 70 guarigioni accertate, oggi la processione.

Chiesa, il cardinale Ruini e l'elogio a Papa Leone: “Ha compiuto un miracolo ecclesiologico” - «Ho già detto in altre occasioni che, a mio parere, Papa Leone XIV ha compiuto una specie di miracolo ecclesiologico, riportando subito, con la sua elezione, pace e serenità nella Chiesa». iltempo.it

Immacolata Concezione, Papa Leone XIV: “Maria apra le porte della pace”/ “Dio speranza per l’umanità provata” - Atto di Venerazione per l'Immacolata Concezione di Maria: pace, dono del battesimo, speranza per l'umanità ferita. ilsussidiario.net

BMW Group dona una iX 60 a Papa Leone XIV - La cerimonia di consegna è stata effettuata, alla presenza di Sua Santità, dal CEO di BMW AG Oliver Zipse e da Massimiliano Di Silvestre, ... ansa.it

Papa Leone XIV approva il miracolo del primo imprenditore beato nella storia della Chiesa Cattolica, Enrique Shaw - facebook.com facebook

#unagiornataparticolare La fama di Padre Pio esplode con il miracolo di Michele Salvatore. x.com