Il miracolo di Papa Leone IVX | nonostante la pioggia arrivano 5mila persone per la Messa di Natale video
Una festa di fedeli, cinquemila persone, tante fuori alla Basilica, stracolma, sotto la pioggia, nonostante la pioggia. “Proclamiamo la gioia del Natale, che è festa della fede, della carità e della speranza”, ha ammonito Papa Leone IVX nella messa della notte di Natale. “È festa della fed e, perché Dio diventa uomo, nascendo dalla Vergine. È festa della carità, perché il dono del Figlio redentore si avvera nella dedizione fraterna. È festa della speranza, perché il bambino Gesù la accende in noi, facendoci messaggeri di pace”, sottolinea. “Con queste virtù nel cuore, – dice Prevost – senza temere la notte, possiamo andare incontro all’alba del giorno nuovo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
