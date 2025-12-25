Il messaggio di Natale del cardinale Oscar Cantoni ai fedeli della Diocesi di Como

Un messaggio di fede e speranza: è stato quello che il vescovo della Diocesi di Como, il cardinale Oscar Cantoni, ha rivolto oggi ai fedeli nel corso della sua omelia nella Santa Messa di Natale al Duomo di Como."Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce”. Così ci ha. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Il messaggio di Natale del cardinale Oscar Cantoni ai fedeli della Diocesi di Como Leggi anche: Il vicariato di Tresivio è pronto ad accogliere il cardinale Oscar Cantoni Leggi anche: Settecento anni di fede. La diocesi festeggia con il cardinale Bassetti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il cardinale Cantoni a Etv. Il messaggio ai comaschi: “In vista del Natale mi sento vicino alle persone che soffrono”; Messa di Natale in ospedale con il cardinale Oscar Cantoni; Il cardinale Cantoni al Sant’Anna: “Umanizziamo questo luogo perché tutti sentano la tenerezza di Dio”. Messa di Natale, il cardinale Cantoni: “Costruiamo rapporti di pace tra noi. Solo l’amore avvicina in un mondo pieno di aggressività” - Santa Messa di Natale, celebrata in Cattedrale dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni. espansionetv.it

Natale e Giubileo: le parole del vescovo Cantoni e la chiusura diocesana dell’Anno Santo - Dal messaggio di luce e pace del Natale alla conclusione del Giubileo della Speranza: giorni intensi per la Chiesa di Como guidata dal cardinale Oscar Cantoni ... varesenews.it

Pontificale di Natale, il cardinale Cantoni: “Purifichiamo il cuore, troviamo la pace nell’amore di Dio” - Nel Duomo di Como alle ore 10 il solenne pontificale nel Giorno di Natale con benedizione papale. espansionetv.it

