Il mare d’inverno l’antidoto migliore contro lo stress
GALLIPOLI - La foto, scattata da una spiaggia gallipolina, è di Barbara Verardi. Anche i giorni di vacanza possono essere stressanti, ma una fuga davanti al mare risolve tutti i problemi, o quasi.Buon Natale a tutti i nostri lettori!***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Cucina come rito: l’ascesa del mindful cooking antidoto allo stress
Leggi anche: Il movimento come antidoto al Winter Blues: l’allenamento che accende l’inverno
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Nel silenzio incantato dell’inverno, il mare di Ischia continua a raccontare storie di luce, pace e bellezza. Che questo Natale porti con sé la stessa armonia che si respira affacciandosi dalle nostre terrazze: un momento per rallentare, ritrovarsi e lasciarsi avvolg - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.