Il maltempo fa paura | evacuazioni in Emilia-Romagna Il meteo dei prossimi giorni

Ore di preoccupazione in Emilia-Romagna dove il forte maltempo ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese (Ravenna), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione. Nel pomeriggio a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
