Il maltempo fa paura | evacuazioni in Emilia-Romagna Il meteo dei prossimi giorni

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore di preoccupazione in Emilia-Romagna dove il forte maltempo ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese (Ravenna), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione. Nel pomeriggio  a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

il maltempo fa paura evacuazioni in emilia romagna il meteo dei prossimi giorni

© Iltempo.it - Il maltempo fa paura: evacuazioni in Emilia-Romagna. Il meteo dei prossimi giorni

Leggi anche: Torna la neve (anche a Natale) in Emilia-Romagna: ecco dove, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Leggi anche: Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino.

maltempo fa paura evacuazioniMaltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: evacuazioni nel Ravennate. Bora fino a 100 km orari su costa Friuli Venezia Giulia - Sta salendo, nel Ravennate, anche il livello del fiume Lamone così il Comune di Bagnacavallo ha disposto l'evacuazione delle frazioni di Villanova e Glorie: l'ordinanza prevede l'evacuazione totale fi ... leggo.it

maltempo fa paura evacuazioniMaltempo in Romagna, il fiume Lamone fa paura: a Bagnacavallo disposte evacuazioni - Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in vigore per il ... corriereromagna.it

maltempo fa paura evacuazioniMaltempo in Emilia-Romagna: i fiumi Senio, Lamone, Montone fanno paura: aprono i centri per gli evacuati - Senio, Lamone, Montone: i torrenti che negli ultimi anni hanno più volte esondato creando ingenti danni nella pianura ravennate tornano a far paura nel giorno di Natale. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.