Ore di preoccupazione in Emilia-Romagna dove il forte maltempo ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel Bolognese (Ravenna), dove il corso d'acqua, in località Tebano, ha superato la soglia di massima criticità. Il Comune ha invitato le persone raggiunte dalla notifica di evacuazione a recarsi al palasport, predisposto come punto di accoglienza in sicurezza. La piena del Senio continua infatti a destare preoccupazione. Nel pomeriggio a Tebano il livello del fiume ha raggiunto quota 5,76 metri, oltre la soglia rossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il maltempo fa paura: evacuazioni in Emilia-Romagna. Il meteo dei prossimi giorni

Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino.

Maltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: evacuazioni nel Ravennate. Bora fino a 100 km orari su costa Friuli Venezia Giulia - Sta salendo, nel Ravennate, anche il livello del fiume Lamone così il Comune di Bagnacavallo ha disposto l'evacuazione delle frazioni di Villanova e Glorie: l'ordinanza prevede l'evacuazione totale fi ... leggo.it