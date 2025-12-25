Il cibo di lusso sta diventando sempre più made in China. Tra caviale, foie gras e tartufo, la Cina si è inserita nel mercato globale, dando filo da torcere a quei Paesi che hanno come fiore all’occhiello questi prodotti alimentari di alta gamma. Parallelamente, l’arrivo di queste prelibatezze direttamente sulle tavole cinesi, nonostante la stretta del governo sui piatti gourmet, sta cambiando lentamente le abitudini delle persone locali. Il caviale. In un arco di tempo piuttosto breve, nella terra del Dragone si è concentrata la maggior parte della produzione di caviale, con Pechino che ha scavalcato i principali esportatori. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il lusso a tavola è cinese

