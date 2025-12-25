Domenica 21 dicembre è stata inaugurata la nuova vetrata del lavatoio sul torrente Vela dipinta dagli studenti del liceo artistico Vittoria di Trento.L’opera, realizzata con dei pannelli in plexiglass dipinti “al rovescio” con colori trasparenti per vetro, rappresenta gli antichi mestieri del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Segni. Liceo delle Scienze Umane. A conclusione del progetto di lettura del libro “I miei occhi ti guardano” di Anna Silvia Angelini, gli studenti hanno incontrato la scrittrice…

Leggi anche: Stop alle gite per gli studenti che hanno occupato il liceo Galilei di Pisa. La provocazione degli alunni: «Portateci in viaggio di istruzione a Gaza»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gli antichi mestieri nella nuova vetrata del lavatoio di Vela: è stata realizzata dagli studenti del liceo Vittoria; Inaugurata la nuova vetrata del lavatoio sul torrente Vela: l'opera dei ragazzi dal Liceo Artistico Vittoria; Una nuova vetrata per il lavatoio; Il lavatoio rivive: la vetrata degli studenti restituisce memoria al rione Vela.

Il lavatoio di Vela ha una nuova vetrata, l’hanno realizzata gli studenti del liceo Vittoria - Il sindaco Franco Ianeselli: “Si è scelto di far dialogare generazioni diversi e antichi mestieri con uno sguardo attuale: una scelta coraggio ... trentotoday.it