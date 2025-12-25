Domenica 21 dicembre è stata inaugurata la nuova vetrata del lavatoio sul torrente Vela dipinta dagli studenti del liceo artistico Vittoria di Trento.L’opera, realizzata con dei pannelli in plexiglass dipinti “al rovescio” con colori trasparenti per vetro, rappresenta gli antichi mestieri del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Il lavatoio di Vela ha una nuova vetrata, l’hanno realizzata gli studenti del liceo Vittoria

Leggi anche: Il lavatoio di Vela ha una nuova vetrata, l’hanno realizzata gli studenti del liceo Vittoria

Leggi anche: Segni. Liceo delle Scienze Umane. A conclusione del progetto di lettura del libro “I miei occhi ti guardano” di Anna Silvia Angelini, gli studenti hanno incontrato la scrittrice…

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il lavatoio di Vela ha una nuova vetrata, l’hanno realizzata gli studenti del liceo Vittoria; Inaugurata la nuova vetrata dell'antico lavatoio sul torrente Vela realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Vittoria di Trento; Gli antichi mestieri nella nuova vetrata del lavatoio di Vela: è stata realizzata dagli studenti del liceo Vittoria; Inaugurata la nuova vetrata del lavatoio sul torrente Vela: l'opera dei ragazzi dal Liceo Artistico Vittoria.

Il lavatoio di Vela ha una nuova vetrata, l’hanno realizzata gli studenti del liceo Vittoria - Il sindaco Franco Ianeselli: “Si è scelto di far dialogare generazioni diversi e antichi mestieri con uno sguardo attuale: una scelta coraggio ... trentotoday.it