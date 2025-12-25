«Questo bel video dell’Arma dei Carabinieri ci ricorda che, anche durante le festività, ci sono donne e uomini che continuano a lavorare per garantire la sicurezza di tutti noi. È lo stesso spirito di servizio che anima tutte le Forze dell’Ordine, insieme al personale sanitario, ai soccorritori e a quanti, anche in questi giorni, assicurano servizi essenziali alla collettività». Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ripostando un video di auguri girato dall’Arma nella notte di Natale. Meloni: “Un esempio di dedizione che non diamo per scontato”. «Anche stasera, nonostante il periodo festivo – dice un agente in servizio salutando, in un passaggio del video, i colleghi che pattugliano – siamo qui a presidiare e a fare in modo che le comunità che ci vengono affidate siano sempre più sicure». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il grazie di Meloni alle forze dell’ordine: “Anche durante le festività garantiscono la sicurezza di tutti”

