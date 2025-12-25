Il giallo di Christian trovato morto sul pavimento di casa l' allarme della nonna e lo sfratto | i punti da chiarire

Cosa è successo a Christian Polchi? Il ragazzo di 23 anni è stato rinvenuto senza vita nell'abitazione della nonna, nella frazione di Fratte di Sassofeltrio, in provincia di Rimini, ma le circostanze della sua morte sono ancora un mistero. L'allarme è scattato nella notte tra domenica 21 e lunedì. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Christian Polchi, il 23enne trovato morto in casa: giallo sulle cause. L'allarme della nonna, lo sfratto e l'altra famiglia della mamma, cosa sappiamo

Leggi anche: Trovato morto a casa della nonna: è giallo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Christian, trovato morto a 23 anni nella casa della nonna: è il giallo di Natale; Christian Polchi, il 23enne trovato morto in casa: giallo sulle cause. L'allarme della nonna, lo sfratto e l'altra famiglia della mamma,...; Ragazzo di 23 anni trovato morto in provincia di Rimini; Trovato morto in casa a 23 anni, giallo sulle cause del decesso.

Christian Polchi, il 23enne trovato morto in casa: giallo sulle cause. L'allarme della nonna, lo sfratto e l'altra famiglia della mamma, cosa sappiamo - Nella frazione di Fratte di Sassofeltrio (Rimini), nella notte tra domenica 21 ... msn.com