Il Future Day dell’ASviS | Costruire futuri desiderabili un grande salto culturale

di Andrea De Tommasi, della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrata sul sito ASviS il 3 dicembre 2025 All’Ara Pacis l’evento dell’Alleanza per guardare oltre il presente: l’indagine Piepoli tra ottimismo personale e pessimismo collettivo, il paper sull’alfabetizzazione nelle scuole, la rete dei musei e il percorso verso l’Assemblea nazionale sul futuro. 31225 Tutte le grandi sfide del nostro tempo sono di lungo periodo, ma in Italia il dibattito pubblico e le politiche restano troppo concentrati sul presente. Invertire la rotta è possibile, a condizione di stimolare la partecipazione, soprattutto dei giovani, sul tema del futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. . Il 2 dicembre si terrà il Future Day, organizzato dall'ASviS in collaborazione con Icom Italia, Officine Italia, Save The Children e Fondazione Italiana per gli Studi sul Futuro, nell’ambito dell’iniziativa Ecosist - facebook.com facebook