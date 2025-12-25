Il Future Day dell’ASviS | Costruire futuri desiderabili un grande salto culturale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea De Tommasi, della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrata sul sito ASviS il 3 dicembre 2025 All’Ara Pacis l’evento dell’Alleanza per guardare oltre il presente: l’indagine Piepoli tra ottimismo personale e pessimismo collettivo, il paper sull’alfabetizzazione nelle scuole, la rete dei musei e il percorso verso l’Assemblea nazionale sul futuro.  31225 Tutte le grandi sfide del nostro tempo sono di lungo periodo, ma in Italia il dibattito pubblico e le politiche restano troppo concentrati sul presente. Invertire la rotta è possibile, a condizione di stimolare la partecipazione, soprattutto dei giovani, sul tema del futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

