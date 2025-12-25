Non è sopravvissuto alla malattia con cui conviveva da tempo: Riccardo Frassine è morto a soli 48 anni. Nato a Brescia il 26 luglio 1977, da una vita abitava a Flero con la famiglia: lascia nel dolore la moglie Sabrina, le giovani figlie Greta e Sofia, l'adorato nipotino Ryan, i genitori Ivonne e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Il dramma di Riccardo, giovane padre stroncato dalla malattia

