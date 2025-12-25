Il discorso di Natale di Zelensky che evoca Putin | Il sogno? La pace e che lui muoia | L' apertura a una zona smilitarizzata

Il leader parla alla nazione e senza citarlo esplicitamente si augura che il presidente russo muoia. Sondaggio su Kiev: se si votasse ora Zelensky prenderebbe il 30%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il discorso di natale di zelensky che evoca putin il sogno la pace e che lui muoia l apertura a una zona smilitarizzata

