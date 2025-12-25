Il discorso di Natale di Zelensky | Abbiamo tutti un sogno | che Putin muoia
Niente tregua di Natale tra Russia e Ucraina. La sera della Vigilia il presidente Volodymyr Zelensky ha salutato i cittadini ucraini con un video messaggio: "Chiediamo la pace per l'Ucraina. Combattiamo e preghiamo per questo. Lo meritiamo".Il sogno "condiviso"Nel suo discorso Zelensky si è anche. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Il discorso di Natale di Zelensky, che evoca Putin: «Il sogno? La pace, e che lui muoia» | L'apertura a una «zona smilitarizzata»
Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”
Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'; Guerra Ucraina–Russia. Zelensky nel discorso di Natale, “Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”; Zelensky: Abbiamo tutti un sogno, che muoia | Bombardieri russi in volo sulle acque del Barents e della Norvegia; Zelensky: “Ponto a smilitarizzare il Donbass”. E nel discorso di Natale augura a Putin di morire.
Zelensky nel discorso di Natale augura a Putin di morire. Bombardieri russi sui mari Barents e Norvegia - 95MS hanno effettuato una missione di volo pianificata e sono stati accompagnati da caccia stranieri in alcune aree ... ilsole24ore.com
Zelensky nel discorso di Natale: "Il sogno è la pace e che lui muoia" - Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. msn.com
Zelensky per Natale, ‘abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia’ - Il Presidente Volodymyr Zelensky ha salutato gli ucraini alla vigilia di Natale, affermando che, ... msn.com
Durante il discorso della vigilia di Natale, Zelensky ha augurato la morte di Putin, senza chiamare esplicitamente il presidente russo per nome, definendola un «sogno condiviso» degli ucraini - facebook.com facebook
Il discorso di John #Elkann alla cena di Natale della #Juventus ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.