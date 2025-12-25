Niente tregua di Natale tra Russia e Ucraina. La sera della Vigilia il presidente Volodymyr Zelensky ha salutato i cittadini ucraini con un video messaggio: "Chiediamo la pace per l'Ucraina. Combattiamo e preghiamo per questo. Lo meritiamo".Il sogno "condiviso"Nel suo discorso Zelensky si è anche. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il discorso di Natale di Zelensky: "Abbiamo tutti un sogno: che Putin muoia"

Leggi anche: Il discorso di Natale di Zelensky, che evoca Putin: «Il sogno? La pace, e che lui muoia» | L'apertura a una «zona smilitarizzata»

Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zelensky per Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'; Guerra Ucraina–Russia. Zelensky nel discorso di Natale, “Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia”; Zelensky: Abbiamo tutti un sogno, che muoia | Bombardieri russi in volo sulle acque del Barents e della Norvegia; Zelensky: “Ponto a smilitarizzare il Donbass”. E nel discorso di Natale augura a Putin di morire.

Zelensky nel discorso di Natale augura a Putin di morire. Bombardieri russi sui mari Barents e Norvegia - 95MS hanno effettuato una missione di volo pianificata e sono stati accompagnati da caccia stranieri in alcune aree ... ilsole24ore.com