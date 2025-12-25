Il panorama televisivo italiano sta attraversando una fase di trasformazione silenziosa ma profonda. Negli ultimi giorni, migliaia di telespettatori hanno acceso il televisore scoprendo con sorpresa che due canali fino a poco tempo fa presenti nel palinsesto del digitale terrestre sono letteralmente spariti. Non si tratta di un malfunzionamento tecnico né di un problema localizzato: Primaset 149 e NTR Radio 264 Music TV hanno cessato le trasmissioni tradizionali, spostando la propria offerta esclusivamente su piattaforme digitali streaming. Questa mossa rappresenta un punto di svolta nel modo in cui gli italiani fruiscono dei contenuti televisivi, ponendo interrogativi sul futuro della televisione lineare nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il digitale terrestre cambia ancora: due canali passano allo streaming, ecco come vederli

