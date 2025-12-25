Dall’inizio dell’anno e fino alla metà di dicembre, il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ha effettuato 77.509 interventi, 5.894 in più rispetto al 2024 (71.615), confermandosi presidio fondamentale per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza.Entrando più nel dettaglio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il cuore oltre l'ostacolo del 118 in Capitanata: vite salvate e soccorsi straordinari nonostante la carenza di medici

