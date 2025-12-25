Il Cremlino | Zelensky incivile e inadeguato per soluzione diplomatica della guerra in Ucraina

"Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky fanno sorgere il dubbio se sia in grado di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto ucraino". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il discorso natalizio del presidente ucraino nel quale quest'ultimo ha evocato come desiderio degli ucraini la morte di Vladimir Putin. Secondo Peskov nel suo discorso Zelensky ha mostrato un comportamento "incivile e rabbioso" e, nel complesso, "sembra una persona poco equilibrata". "Viene da chiedersi se sia in grado di prendere decisioni adeguate per risolvere la situazione con mezzi politico-diplomatici", ha insistito Peskov. 🔗 Leggi su Iltempo.it

