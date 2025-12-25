Il Concerto di Natale in tv | la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 25 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda la 33esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci. Ecco la scaletta degli artisti italiani e internazionali che si esibiranno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’Ultima Notte Rosa, Federica Panicucci conduce il concerto d’addio di Umberto Tozzi: ospiti e scaletta

Leggi anche: CONCERTO DI NATALE: FEDERICA PANICUCCI E UN GRANDE CAST PER L’EVENTO DI CANALE 5

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Volo - Incanto di Natale, la scaletta del concerto stasera in tv; La vigilia si scalda con Incanto di Natale: Il Volo in concerto; Il concerto di Natale de Il Volo stasera in tv: canzoni, scaletta e dove vederlo; “Il Volo – Incanto di Natale: stasera su Canale 5 il concerto del trio di tenori, la scaletta.

concerto natale tv scalettaIl Concerto di Natale in tv: la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5 - Giovedì 25 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda la 33esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci. fanpage.it

concerto natale tv scalettaVolo - Incanto di Natale, la scaletta del concerto stasera in tv - Sul palco, i tre tenori (Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto) col loro repertorio e la ... tg24.sky.it

concerto natale tv scalettaVolo concerto natale: la scaletta dei tenori - Il trio de Il Volo si esibirà stasera in tv con uno spettacolo speciale, Incanto di Natale, che prome ... abruzzonews24.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.