Il Concerto di Natale in tv | la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5
Giovedì 25 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda la 33esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci. Ecco la scaletta degli artisti italiani e internazionali che si esibiranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’Ultima Notte Rosa, Federica Panicucci conduce il concerto d’addio di Umberto Tozzi: ospiti e scaletta
Leggi anche: CONCERTO DI NATALE: FEDERICA PANICUCCI E UN GRANDE CAST PER L’EVENTO DI CANALE 5
Volo - Incanto di Natale, la scaletta del concerto stasera in tv; La vigilia si scalda con Incanto di Natale: Il Volo in concerto; Il concerto di Natale de Il Volo stasera in tv: canzoni, scaletta e dove vederlo; “Il Volo – Incanto di Natale: stasera su Canale 5 il concerto del trio di tenori, la scaletta.
Il Concerto di Natale in tv: la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5 - Giovedì 25 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda la 33esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci. fanpage.it
Volo - Incanto di Natale, la scaletta del concerto stasera in tv - Sul palco, i tre tenori (Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto) col loro repertorio e la ... tg24.sky.it
Volo concerto natale: la scaletta dei tenori - Il trio de Il Volo si esibirà stasera in tv con uno spettacolo speciale, Incanto di Natale, che prome ... abruzzonews24.com
TVA Sicilia. . Adrano. “Armonie Natalizie”. In chiesa Madre apprezzamenti per il concerto “Il suono del Natale” della corale polifonica “Pietro Branchina” - facebook.com facebook
#VENEZIA • Meraviglioso il concerto di Natale nella Basilica di San Marco! La Procuratoria e il @teatrolafenice hanno fatto un grande regalo alla nostra comunità impreziosendo il periodo natalizio grazie alle splendide esecuzioni della Cappella Marciana. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.