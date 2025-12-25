Il Codacons allarga il caso Signorini | esposto su casting dei reality e presunto abuso di potere

L’associazione presenta un esposto a Procura di Milano, Agcom e Garante Privacy chiedendo verifiche sui meccanismi di selezione dei concorrenti e sulle dinamiche di potere nei programmi di intrattenimento. MILANO – Il caso che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini esce dai confini dello scontro personale e assume una dimensione più ampia. Il Codacons, insieme . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

