Il cardinale Zuppi scherza via radio nell’auto dei carabinieri | C’è un assembramento di pastori a Betlemme… – Video
L’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha fatto gli auguri ai carabinieri in servizio, nella notte di Natale, parlando alla radio da un’auto di servizio. “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme – ha scherzato il cardinale – però tranquilli non c’è bisogno di intervenire.”. “Un grande augurio di Buon Natale – ha poi proseguito – e grazie per il lavoro e per il servizio che fate. E che questo Natale sia pieno di speranza e luce nelle tante difficoltà che dovete affrontare”. L'articolo Il cardinale Zuppi scherza via radio nell’auto dei carabinieri: “C’è un assembramento di pastori a Betlemme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
