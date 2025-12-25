Roma, 25 dicembre 2025 - Da promessa del ciclismo a punto interrogativo: la parabola di Georg Steinhauser, uno che già partiva con l'onere di essere un 'figlio e nipote di', è stata questa a causa di un problema fisico descritto dal diretto interessato. Le dichiarazioni di Steinhauser. Figlio di Tobias Steinhauser, professionista dal 1996 al 2005, e nipote di Jan Ullrich, il classe 2001 aveva impressionato tutti l'anno scorso, con l'apice toccato al Giro d'Italia 2024 e in particolare in occasione della tappa 17, quella del Passo Brocon, vinta con un gran numero da attaccante puro: poi di Steinhauser si sono perse le tracce e la motivazione, la malattia di Lyme, è stata spiegata dal diretto interessato ai microfoni di Kicker. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il calvario di Steinhauser per la malattia di Lyme: "Nessuno capiva cosa avessi"

Leggi anche: Justin Timberlake dopo la diagnosi della malattia di Lyme “Si sta concentrando sulla malattia e la famiglia”

Leggi anche: “Le batterie del mio corpo non si ricaricano mai”: Bella Hadid torna a parlare della sua battaglia contro la malattia di Lyme

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il calvario di Steinhauser per la malattia di Lyme: "Nessuno capiva cosa avessi" - Il tedesco, figlio e nipote d'arte (lo zio è Jan Ullrich), ripercorre un 2025 da dimenticare: "In bici non performavo e dimagrivo senza capire perché: ho anche sfiorato la depressione" ... sport.quotidiano.net