Il calvario di Steinhauser per la malattia di Lyme | Nessuno capiva cosa avessi
Roma, 25 dicembre 2025 - Da promessa del ciclismo a punto interrogativo: la parabola di Georg Steinhauser, uno che già partiva con l'onere di essere un 'figlio e nipote di', è stata questa a causa di un problema fisico descritto dal diretto interessato. Le dichiarazioni di Steinhauser. Figlio di Tobias Steinhauser, professionista dal 1996 al 2005, e nipote di Jan Ullrich, il classe 2001 aveva impressionato tutti l'anno scorso, con l'apice toccato al Giro d'Italia 2024 e in particolare in occasione della tappa 17, quella del Passo Brocon, vinta con un gran numero da attaccante puro: poi di Steinhauser si sono perse le tracce e la motivazione, la malattia di Lyme, è stata spiegata dal diretto interessato ai microfoni di Kicker. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
